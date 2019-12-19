Almanya Kuzey Akım 2'den geri adım atmayacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya Kuzey Akım 2'den geri adım atmayacak - Son Dakika

Almanya Kuzey Akım 2'den geri adım atmayacak

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Senatosunda, Rusya ile Almanya arasında devam eden Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırım kararının onaylanmasına rağmen projeden geri adım atmayacaklarını söyledi.

Almanya Kuzey Akım 2'den geri adım atmayacak, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Senatosunda, Rusya ile Almanya arasında devam eden Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırım kararının onaylanmasına rağmen projeden geri adım atmayacaklarını söyledi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya ile Almanya arasında yapımı devam eden Kuzey Akım 2 projesine yönelik ABD Kongresi'nde alınan yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, projeden geri adım atma niyetleri olmadığını ancak karşı yaptırımların da yapılmayacağını belirterek, görüşmelerin yapılmasından başka bir seçenek görmediğini söyledi. Sınır ötesi yaptırım uygulamasını onaylamadıklarını söyleyen Merkel, bu yaptırımların etkili olmadığını, Kuzey Akım 2 projesinin ilerleyişine bakılacağını söyledi.


ABD, Türk Akım ve Kuzey Akım boru hatlarının Avrupa'yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunuyor. ABD Senatosu, Salı günü Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Kuzey Akım 2 boru hattı ve Türk Akım projelerine yaptırımları da içeren savunma bütçe tasarısını onaylamıştı.


Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasının ardından yasalaşacak ve projelerde yer alan şirketlere yaptırımlar uygulanabilecek. - BERLİN

Amerika Birleşik Devletleri, Angela Merkel, Almanya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
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