Almanya, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattında gecikme bekliyor - Son Dakika
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Almanya, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattında gecikme bekliyor

6 saat önce

Almanya Transatlantik İlişkileri Koordinatörü Peter Beyer, Rus gazını doğrudan Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya getirecek Kuzey Akım 2 boru hattının inşasının ABD'nin yaptırımlarından dolayı maliyetinin artmasına rağmen gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacağını bildirdi.

Almanya, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattında gecikme bekliyor, System.String[]

Almanya Transatlantik İlişkileri Koordinatörü Peter Beyer, Rus gazını doğrudan Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya getirecek Kuzey Akım 2 boru hattının inşasının ABD'nin yaptırımlarından dolayı maliyetinin artmasına rağmen gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacağını bildirdi.

Beyer, boru hattının inşasında yer alan İsviçre merkezli Allseas Group'un ABD'nin yaptırım kararı nedeniyle projeden ayrılmasına ilişkin Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "AllSeas'ın kararı boru hattını inşasını geciktirecek ve maliyetleri artıracak. Fakat projenin 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin kabul ettiği ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine katılan şirketleri hedef alan yaptırımlar da içeren savunma bütçesini 20 Aralık'ta imzalamıştı. Berlin, Washington'un attığı bu adıma tepki göstererek, "Bu yapılan bizim iç işlerimize karışmak" olarak değerlendirmişti.

Almanya Başbakanı Merkel, geçen hafta ABD Senatosu'nda Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini onaylamasın ardından, ABD'nin yaptırımlarına karşı olduğunu belirterek, "Yaptırımları onaylamadığımızı açıkça belirtmek için görüşmeler yapmaktan başka bir yol görmüyorum." diye konuşmuştu.

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden, Ukrayna ve Polonya'yı dışarıda bırakarak, Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyordu.

Ukrayna'da yaşanan kriz ve Kırım'ın ilhakı sonrasında, Avrupa'ya gönderdiği doğal gazda Ukrayna'nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te Kuzey Akım 2 projesini açıklamış, Finlandiya, İsveç ve Almanya da 2017'de projeye imza atmıştı. ABD'nin yaptırımları öncesi, projenin tamamlanarak önümüzdeki yıl kullanıma girmesi hedefleniyordu.

Washington yönetimi, Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu öne sürerken, Berlin ise Almanya'nın enerji çeşitliliğine ihtiyacı olduğunu ve Almanya'nın kendi kararlarını bağımsız şekilde alan bir ülke olduğunu belirtiyor.

Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna'nın yanı sıra ABD ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Baltık Denizi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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