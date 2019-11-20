Almanya, Kuzey İrlanda'ya acımadı

Euro 2020 Elemeleri C Grubu son maçında Almanya, Commerzbank-Arena'da Kuzey İrlanda'yı ağırladı. Son 3 maçta kalesini gole kapatıp 9 gol bulan ve son kez Cumartesi günü Belarus'u 4-0 mağlup eden Löw'ün öğrencileri henüz maçın 7. dakikasında şok bir gol gördüler. Kuzey İrlanda da golü atan isim Smith oldu.



Bu golün ardından Panzerler sazı eline aldı ve gol yağmuru başladı. 19. dakikada Gnabry sahneye çıktı ve eşitliği sağlayan isim oldu. Bayern'de de etkili performansı ile dikkat çeken genç futbolcu gollerine milli takım formasıyla da devam etti.



Eşitliğin getirdiği rahatlıkla sahada yer alan Almanya 43. dakikada Goretzka'nın golü ile üstünlüğü aldı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.



Soyunma odasında yine iyi gelen taraf ev sahibi Almanya oldu.



Kuzey İrlanda 4'te 4 yaparak başladığı turnuvada daha sonra hiç galibiyet alamadı. Cumartesi ayaklarına kadar gelen fırsatı da Hollanda'ya karşı penaltıdan yararlanmayarak, son maça taşıyamayan yeşil beyazlıların gruptan çıkma şansı kalmamıştı. Mücadelenin 2. yarısında da fazla varlık gösteremeyince deplasman ekibi golleri kalesinde gören taraf oldu.



Seyircisi önünde durmaya niyeti olmayan Almanya gollerine 2. yarıda da devam etti. 47. dakikada Gnabry yeniden sahneye çıktı ve kendisini 2. takımının 3. golünü kaydetti. Mücadelede dakikalar 60'ı gösterdiğinde Gnabry yine öne çıkan isim oldu ve hat-trick yaptı.



73. dakikada takımının 2. golünü atan Goretzka yine Almanlar adına sahneye çıktı ve skoru 5-1'e getirdi.



Maçın sonucunu tayin eden isim 90+1. dakikada Brandt oldu. Karşılaşmada son düdük çaldı ve Almanya sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçla Almanya daha önceden garantilediği Euro 2020'ye grup lideri olarak gitmeyi başardı.

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