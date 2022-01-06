Almanya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı - Son Dakika

Almanya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Balistik füze testi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının ciddi ihlalidir ve dolayısıyla uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye uluslararası hukukun gerektirdiği yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kore'nin, ABD ve Güney Kore'nin görüşme tekliflerini kabul etmesi istenen açıklamada, Kuzey Kore'nin ayrıca nükleer ve füze programının feshedilmesi konusunda ciddi müzakerelere girmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Kuzey Kore'nin, kitle imha silahlarını ve balistik füze geliştirme programlarını tamamen geri döndürülemez şekilde sonlandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Kuzey Kore'nin dün "yeni tip hipersonik füze" denemesi yaptığı bildirilmişti.