Almanya'dan Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama

Almanya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Federal Hükümet, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son balistik füze denemelerini mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır." denildi.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmeye devam etmesinin endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, bunun sadece uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası hava trafiği ve deniz taşımacılığı için de tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye, yeni denemelerden kaçınma, BM kararlarını tam olarak uygulama ve ABD ile Güney Kore'nin diyalog tekliflerine yanıt verme çağrısında bulunuldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, kitle imha silahlarını ve balistik füze geliştirme programlarını tamamen geri döndürülemez şekilde sonlandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.