Son Dakika Haberleri: Almanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri için 'zaman' istedi
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Almanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri için 'zaman' istedi

24 dakika önce

LÜKSEMBURG'DA düzenlenen AB Genel İşler Konseyi toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulunan Almanya'nın AB'den sorumlu Bakanı Michael Roth, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin açılmasına ilişkin, "Parlamentoya bu konuda zaman vermemiz gerekiyor.

Almanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri için 'zaman' istedi, System.String[]
LÜKSEMBURG'DA düzenlenen AB Genel İşler Konseyi toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulunan Almanya'nın AB'den sorumlu Bakanı Michael Roth, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin açılmasına ilişkin, "Parlamentoya bu konuda zaman vermemiz gerekiyor. Ancak, en kısa zamanda olumlu bir değerlendirmeye ulaşacağımızı umuyorum" açıklamasında bulundu.

'SÜRECİN GÜVENİRLİĞİNİ ZEDELER'

AB Komisyonu geçen ay AB Konseyi'ne iki ülkeyle müzakereleri başlatma konusunda tavsiyede bulunmuştu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de dün "Müzakerelerin açılmaması hem ülkelerin motivasyonunu etkiler hem de genişleme sürecinin güvenirliğini zedeler" açıklamasında bulunmuştu.

28 ÜYE ÜLKENİN ONAYI GEREKİYOR

AB Konseyi'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakere sürecini başlatabilmesi için 28 üye ülkenin onayı gerekiyor. İlgili bakanlar AB Genel İşler Konseyi kapsamında bugün birliğin genişleme stratejisini ele alıyor. Almanya'nın yanı sıra Fransa, Hollanda ve Danimarka da AB'nin genişleme sürecine ilişkin çekinceli davranan ülkeler arasında yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:18 
Arnavutluk, Makedonya, Almanya, Avrupa Birliği, Güncel
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