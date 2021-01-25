Almanya Kuzey Ren Vestfalya'da yabancılara seçme hakkı ve çifte vatandaşlık verilmesi için girişimde bulunuldu - Son Dakika

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV), Sosyal Demokrat Parti (SPD) grubunun hazırladığı ve Eyalet Meclisi'ne sunduğu dilekçede, vatandaşlık yasasının reforme edilerek çağın gereklerine uydurulması ve çifte vatandaşlığa geçmenin kolaylaştırılması istendi.

27-28 Ocak'ta eyalet meclisinde gündeme alınıp görüşülmesi beklenen dilekçenin kabulü halinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile İsviçre'den gelenlere uygulandığı gibi, diğer ülkelerden gelen göçmen kökenlilerin de kendi ülke vatandaşlıklarını kaybetmeden Alman vatandaşlığına geçmelerinin de önü açılacak.

KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclis'te bu önerinin kabul edilmesi halinde başta birinci ve ikinci kuşak olmak üzere Alman vatandaşı olmayan Türk vatandaşlarının da seçimlerde oy kullanma hakkının doğacağını söyledi.

Gemici, girişim olarak hazırlanan bu yasa teklifini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "2016'da eyalet düzeyinde yaptığımız geniş kapsamlı tüm etkinliklere, parti gruplarıyla görüşmelere, meclis önünde yaptığımız mitinge ve topladığımız 14 bin imzaya rağmen göçmenlere yerel seçim hakkını reddeden Eyalet Meclisi'nin bu kez olumlu bir karar almasını, tüm demokratik partilerin bu öneriye destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

Gemici, şöyle devam etti:

"Bu amaçla KRV Eyaleti Başbakanı Sayın Armin Laschet'e, Meclis Başkanı Sayın Andre Kuper'e ve eyalet milletvekillerine birer mektup yazdık. KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu da mektup yazan kuruluşlar arasında yer alıyor. Tüm yurttaşlarımızı ve derneklerimizi adı geçen yetkililere mektup yazmaya ve konuyu takip etmeye çağırıyoruz. Çifte vatandaşlığın kabulü, çoğulcu ve demokratik toplumda göçmenlerin de politik yaşama katılmalarını, toplumla kaynaşmalarını sağlayacaktır. Göçmenler bunu, verilen emeğe saygı kıymet bilme ve toplum tarafından benimsenme olarak görecek, toplumda şans eşitliğinin, demokratik katılımın ve barış içinde bir arada yaşamanın kapıları açılacaktır. Almanya Türk işçi göçünün 60. yılında, yıllardır bu ülkeye emek veren göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı mutlaka tanınmalıdır."