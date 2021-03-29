Almanya-Libya Ekonomik Forumu'nda Alman şirketlerinin Libya'ya dönüşü görüşüldü

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen 3. Almanya-Libya Ekonomik Forumu'nda Alman şirketlerinin ülkede yeniden faaliyet göstermesi konusu ele alındı.

Trablus'un ilk kez ev sahipliği yaptığı foruma Libya tarafından, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Birliği Başkanı Muhammed er-Raid, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile hükümet yetkilileri katıldı.

Forumda Almanya tarafını ise Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile 10 büyük Alman şirketinin yetkilileri temsil etti.

Raid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiğini ve yakın zamanda Alman şirketlerinin Libya'da faaliyete başlamasını beklediklerini söyledi.

Raid, Alman şirketlerinin varlığının, diğer Avrupa firmalarının da ülkeye dönüşünün yolunu açacağını belirtti.

NOC Başkanı Sanallah ise söz konusu forumla, Sirte'de bir keşif çalışması bulunan çok uluslu enerji şirketi REW'in de aralarında yer aldığı Alman şirketlerini yeniden Libya'ya dönmeye çağırdıklarını dile getirdi.

Alman Büyükelçi Owcza da, Ulusal Birlik Hükümetinin kurulmasından sonra Libya'daki çalışma ortamının "çok iyi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede sağlanan istikrarla, Alman şirketlerin faaliyetlerinin artmasını ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirten Owcza, "Yaşanan son siyasi gelişmenin aktif bir ekonomik iş birliğine dönüştürülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Almanya-Libya Ekonomik Forumu, 2017 ve 2018'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisinden 10 Mart'ta güvenoyu almıştı.

Dibeybe, 16 Mart'ta, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'dan görevi devralmıştı.