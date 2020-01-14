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Almanya, Libya Konferansı için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkeyi Berlin'e davet etti
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü Libya Konferansı için aralarında Türkiye’nin de olduğu 11 devlet ve hükümet başkanı ile BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerine davette bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü Libya Konferansı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 devlet ve hükümet başkanı ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerine davette bulundu.
Alman hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Berlin'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çalışmalarına eşlik etmek amacıyla Libya'ya ilişkin istişare sürecine eylül ayından beri zaman zaman ev sahipliği yaptığı anımsatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:55
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