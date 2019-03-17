Almanya, Londra ve Avusturya Irkçılığa Karşı Yürüdü

ALMANYA'nın birçok şehrinde ırkçılığa ve aşırı sağ partilere karşı yürüyüşler düzenlendi. 'Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk' inisiyatifin çağrısıyla yapılan yürüyüşe, sendika, siyasi parti, dernek ve kurum temsilcileriyle üyeleri katıldı. Berlin
'de düzenlenen yürüyüşe sağanak yağmura rağmen iki bin 500 kişi destek verdi. Yeni Zelanda
'daki saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda yapıldı. 'Irkçılık alternatif değildir', 'Nazilere yer yok' ve 'Nineler sağa karşı' pankartları taşıyan ırkçı karşıtları, Wittenberg Meydanı'nda buluşup kentin Schöneberg
semtine doğru yürüyüşe geçti. Protestonun hedefinde aşırı sağcı parti Almanya
için Alternatif (AfD) de vardı. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller
"Politikacı olarak bizlerin görevi nereden gelirse gelsin nefrete ve kine karşı mücadele etmektir" dedi.
'FAŞİZM NORMALLEŞMEMELİ'
Irkçı ve faşizm karşıtları Köln
'de de toplandı. Tarihi Köln Katedrali'nin önünde toplananlar burada ırkçılığa karşı pankartlar ve dövizler açarak mesajlar verdi. Chemnitz
kentinde yapılan ırkçı karşıtı yürüyüşe Sosyal Demokrat Parti
Gençlik Teşkilatı Başkanı Kevin Kühnert de katıldı. Kühnert yaptığı konuşmada, ırkçılığın ve faşizmin normalleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin mesajını verdi. Dünya genelinde 10 ile 23 Mart
tarihleri arasında 'Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftası' nedeniyle ırkçı karşıtı gösteriler ve yürüyüşler düzenleniyor. Almanya'da bu yıl 16 Mart'ta yürüyüşler yapıldı.
LONDRA DA IRKÇILIĞA KARŞI YÜRÜDÜ İngiltere
'nin başkenti Londra
'da da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü. Eylemde Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırıları da protesto edildi. "Irkçılığa Karşı Dur" platformunun düzenlediği, aralarında İngiltere'de faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda örgüt tarafından desteklenen yürüyüşte İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılık protesto edildi. Birleşmiş Milletler
(BM
) Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşte, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün gerçekleşen İslamofobik terör saldırıları da protesto edilerek, kurbanlarla dayanışma mesajları verildi. Hyde Park
'tan başlayıp İngiltere Başbakanlık
Ofisi "10 Numara"nın önünde sona eren yürüyüşe 10 binlerce kişi katıldı.
AVUSTURYA SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Başkent Viyana
'da yaklaşık 20 bin kişi Avrupa
'yı etkisi altına alan aşırı sağcı, ırkçı ve Müslüman karşıtı politikaları protesto etti. Şehrin önemli meydanlarından İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, 'Irkçılığa başkaldır', 'Yönetimde Nazilere hayır', 'Başörtüsü yasağı ırkçılıktır', 'Terörün dini yoktur, Müslümanlara karşı provokasyona hayır' yazılı pankartlar açtı. Konuşmacılar, Avrupa'dan yayılan ırkçı ve aşırı sağcı söylemin Yeni Zelanda'da korkunç yüzünü gösterdiğine dikkati çekerek, Avusturya
'da birlikte yaşamı olumsuz etkileyen ırkçı, kışkırtıcı politikaların sonlandırılması çağrısında bulundu. Gösterinin düzenleyicilerinden aktivist Muhammed Yüksek, aşırı sağcı hükümetin Müslümanları hedef gösterici tutumuna tepki göstererek, "Bizden önceki nesil belki de birçok Avusturyalının yapmadığı işleri yaparak burada yaşam mücadelesi verdi. Bizler de bu ülkenin vatandaşları olarak göz ardı edilmek istemiyoruz. Bunun için de bu tür gösterilere daha çok katılarak sesimizi duyurmamız gerekiyor" dedi.
MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI VURGUSU
Doktor Mireille Ngosso, ayrımcılık, ırkçılık ve hükümetin sosyal sistemi tahrip edici politikalarına karşı açık bir duruş sergilemek üzere gösteriye katıldığını söyledi. Ngosso, özellikle Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısına dikkati çekerek, "Dün Christchurch'te ibadet etmenin dışında hiçbir suçu olmayan, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu 49 kişinin hunharca katledilmesinin ardından, bugün Müslüman düşmanlığına karşı açık duruş sergilenmesi büyük önem arz ediyor" görüşünü paylaştı. Olga Weinberger de bu tür gösterilerin Avrupa genelinde daha fazla yapılması gerektiğini, ırkçı politikalara karşı toplumun uyarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Göstericiler, şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatarak Karlzplatz'a kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri yaklaşık 4 saat sürdü.