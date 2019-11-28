Son Dakika Haberleri: Almanya, Lübnan Hizbullah'ını yasaklamaya hazırlanıyor
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Almanya, Lübnan Hizbullah'ını yasaklamaya hazırlanıyor

6 saat önce

Almanya, Lübnan Hizbullah'ını yasaklamaya hazırlanıyor.

Almanya, Lübnan Hizbullah'ını yasaklamaya hazırlanıyor, System.String[]

Almanya, Lübnan Hizbullah'ını yasaklamaya hazırlanıyor.


Almanya, Lübnan kökenli Hizbullah'ı yasaklayarak terör örgütü kategorisine almaya hazırlanıyor. Yasaklanma konusunda Federal Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı anlaşma sağlandığı duyuruldu. Önümüzdeki hafta Eyalet İçişleri Bakanları'nın katılacağı Konferansta yasak kararının kesinleşmesi bekleniyor. Hizbullah'ın yasaklanması halinde Hizbullah, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütü sayılacak ve ülke genelindeki faaliyetleri yasaklanacak. Hizbullah'ın sarı zemin üzerine yeşil tüfekten oluşan flaması ise tanımayacak.


Hizbullah'ın İsrail'i yıllarca füze ve saldırı ile terörize ettiği, İran tarafından desteklendiği ve Beşar Esad ile de ittifak yaptığı açıklandı. - BERLİN

Almanya, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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