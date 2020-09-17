Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 yenildi - Son Dakika
BBC

Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 yenildi

Almanya'da bir futbol takımı, sadece yedi oyuncuyla çıktığı ve karşılaşma boyunca oyuncuların sosyal mesafeyi kuruduğu maçı 37-0 kaybetti.

Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 yenildi, System.String[]

Almanya'da bir futbol takımı, sadece yedi oyuncuyla çıktığı ve karşılaşma boyunca oyuncuların sosyal mesafeyi kuruduğu maçı 37-0 kaybetti.

Alman futbolunun 11'inci kümesinde oynayan Ripdorf takımı, rakip SV Holdenstedt II'in, bir önceki maçlarında Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas etmesi nedeniyle, sahaya kurallara göre sahaya sürülmesi gereken en az sayı olan yedi oyuncuyla maça başladı.

SV Holdenstedt II takımına yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı, ancak Ripdorf yine de koşulların güvenli olmadığına karar verdi.

Ripdorf maça hiç çıkmasaydı, 200 Euro ceza ödemek zorunda kalacaktı.

Ripdorf, maçın ertelenmesini istedi ancak yerel futbol federasyonu bu talebi kabul etmedi.

Ripdorf, Holdenstedt oyuncularının testi pozitif çıkan kişiyle temas etmelerinden sonra 14 gün geçmemiş olduğu için maça çıkmanın güvenli olmayacağını düşündüklerini açıkladı.

Holdenstedt de, maça A takımını çıkartmadı ve B takımının oyuncularını sahaya sürdü.

Maç boyunca kenar çizgilerinde yürüdüler

Maçın başında Ripdorf oyuncuları, sahaya çıktı, topu rakip oyunculara gönderdiler ve daha sonra sadece kenar çizgilerinde yürüdüler.

Ripdorf Başkanı Patrick Ristow "Holdenstedt oyuncuları ne olduğunu anlayamadı. Ancak biz riske atmak istemedik. Oyuncularımız ikili mücadeleye girmedi, sosyal mesafe kurallarına uydu ve rakip oyuncularla 2 metrelik mesafeyi korudular" dedi.

Holdenstedt oyuncuları ise gol atmaktan hiç geri durmadı ve her iki üç dakikada bir gol attılar.

Holdenstedt'in Teknik Direktörü Florian Schierwater da "Bu maçı oynamamak için hiçbir sebep yoktu" dedi.

Koronavirüs, Almanya, Futbol, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 21:02

Son Dakika Dünya Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 yenildi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson, Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim         
21:57
Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı         
21:16
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 03:09:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei