Almanya, Mali'deki uluslararası misyondaki askerlerin görev süresini 1 yıl uzattı - Son Dakika
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Almanya, Mali'deki uluslararası misyondaki askerlerin görev süresini 1 yıl uzattı

20.05.2022 13:17
Almanya, Mali'deki uluslararası misyondaki askerlerin görev süresini 1 yıl uzattı

Almanya, Batı Afrika ülkesi Mali'deki Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) bulunan askerlerin görev süresini 1 yıl daha uzattı.

Almanya, Batı Afrika ülkesi Mali'deki Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) bulunan askerlerin görev süresini 1 yıl daha uzattı.

Federal Meclis'te tezkereye ilişkin yapılan oylamada 541 milletvekili evet oyu verirken 103 milletvekili de aleyhte oy kullandı.

Kabul edilen tezkereyle misyondaki askerlerin görev süresi 30 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca misyonda görevli asker sayısının üst sınırı 1100'den 1400'e çıkarıldı.

Buna gerekçe olarak Fransız askerlerinin bıraktığı açığı kapatmak olarak gösterildi.

EUTM'de uzatıldı ancak görev gücünün çoğunluğu Nijer'e kaydırıldı

Federal Meclis, AB'nin Mali'deki Avrupa Eğitim Misyonu'ndaki (EUTM) Alman askerlerinin görev süresinin 31 Mayıs 2023'e uzatılmasını ancak görev gücündeki askerlerin önemli bir bölümünü Nijer'e sevk edilmesini onayladı.

Meclis'te yapılan oylamada 551 milletvekili evet oyu verirken 105 milletvekili de aleyhte oy kullandı.

Buna göre AB'nin askeri misyonundaki Alman askerlerinin varlığı en aza indirilecek EUTM kapsamında Alman askerleri Mali yerine Nijer'de eğitim verecek.

EUTM görev yapacak asker sayısının üst sınırı 600'den 300'e düşürüldü ancak kaçının Mali'de kalacağı tam olarak belirtilmedi.

Avrupa Birliği, Mali'deki mevcut siyasi durumdan dolayı EUTM'i 5 Nisan'da askıya almıştı.

Öte yandan Federal Meclis'te yapılacak diğer oturumda Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ndeki (UNIFIL) Alman askerlerin görev süresinin de 30 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönünde karar alması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Milletvekili, Batı Afrika, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Mali'deki uluslararası misyondaki askerlerin görev süresini 1 yıl uzattı - Son Dakika


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