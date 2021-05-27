Almanya menşeli "dijital baskı folyoları" ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı

Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları" ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle yerli üretici BES Reklam Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan ve diğer yerli üreticiler Frimpeks Kimya ve Etiket Sanayi Ticaret AŞ ile Remifol Folyo Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Almanya menşeli "genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları" ithalatına yönelik damping soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalat verileri esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Almanya menşeli ithalatın, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara ve maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Almanya menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.