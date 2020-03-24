Almanya Merkez Bankası'ndan "durgunluk" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Almanya Merkez Bankası'ndan 'durgunluk' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Almanya Merkez Bankası'ndan "durgunluk" uyarısı

6 saat önce

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Covid-19 salgını nedeniyle Almanya ekonomisinin durgunluğa girmesinin kaçınılmaz olduğu uyarısı yaptı, ancak, buna karşılık kamu maliyesinin bu olası duruma karşı duracak güçte olduğunun altını çizdi.

Almanya Merkez Bankası'ndan

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Covid-19 salgını nedeniyle Almanya ekonomisinin durgunluğa girmesinin kaçınılmaz olduğu uyarısı yaptı, ancak, buna karşılık kamu maliyesinin bu olası duruma karşı duracak güçte olduğunun altını çizdi.

Bundesbank'ın aylık raporunda Almanya'nın, Covid-19 salgınından önce de durgunluğun başlangıcında olduğuna işaret edilerek, özellikle küresel ticaret savaşının ardından büyümeyi destekleyebilen ekonomisinin darbe aldığına dikkat çekildi.

Bundesbank açıklamasında, hükümetin alacağı önlemlerin en azından ekonominin kaçınılmaz olarak karşılaşacağı sorunların üstesinden gelinebileceğine ilişkin güveni sağlanabileceğininin altı çizilerek, "Durgunluğa giriş önlenemeyecek. Almanya kamu finansmanları krizle mücadele iyi durumda" denildi.

Durgunluğun uzun dönemli etkilerini azaltmak, salgından etkilenen işyerlerinde iş kayıplarının önüne geçmek için Almanya 150 milyar eurodan fazla acil durum bütçesi hazırlıyor.


Merkez Bankası, Koronavirüs, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:40 Kaynak: DHA

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