Almanya Merkez Bankası'ndan karamsar tablo - Son Dakika
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Almanya Merkez Bankası'ndan karamsar tablo

22.08.2022 17:50
Almanya Merkez Bankası'ndan karamsar tablo

Almanya'da Merkez Bankası'nın aylık raporunda resesyon olasılığının giderek arttığı belirtildi.

Almanya'da Merkez Bankası'nın aylık raporunda resesyon olasılığının giderek arttığı belirtildi. Raporda, sonbahar için çift haneli enflasyon beklentisi de ifade edildi.Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ekonomiye yönelik Ağustos ayı raporunda önümüzdeki aylar için karamsar bir tablo çizildi.

Ekonominin kış aylarında daha kötüye gitme ihtimalinin "çok daha olası hale geldiği" belirtilen raporda, söz konusu dönemde "gaz tedarikine yönelik yüksek düzeydeki belirsizliğin ve sert fiyat artışlarının hane halkı ve şirketler üzerinde ciddi yük oluşturacağı" ifade edildi.

Enflasyonda yukarı yönlü riskin, özellikle de Rusya'dan gaz tedarikinin tamamen kesilmesi durumunda "yüksek" olduğu vurgulanan raporda, "enflasyonun sonbaharda yüzde 10'u bulabileceği" bildirildi.

Bunun da iş gücü piyasasında hızlı ücret artışı riskini yükselttiğini belirten Merkez Bankası, ücret artışlarının da ücret-fiyat sarmalıyla yüksek enlasyonu sürekli kılabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da çift haneli enflasyonen son 1951 yılında görülmüştü.

Nagel'ın açıklamaları

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, geçen hafta sonu Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte de sonbaharda enflasyonun çift haneli sayılara çıkabileceği tahmininde bulunmuştu.

Nagel, hükümetin enflasyonu kontrol altına alabilmek için aldığı önlemler kapsamındaki iki uygulamanın kısa süre içinde sona erecek olmasının fiyatları yeniden yukarı taşıyacağına dikkat çekmişti. Benzin ve dizel yakıtlara uygulanan vergide yaz ayları için kesinti yapan hükümet, toplu taşımada da üç aylık indirimli bilet kampanyasına gitmişti.

"Gaz için katkı payı geliyor. Buna karşılık gazdan alınan KDV'nin azatılmasıysa fiyatlar düşecektir" ifadesini kullanan Merkez Bankası Başkanı Nagel, "Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sonbahar aylarında yüzde 10'luk bir enflasyon oranıyla karşılaşmamız mümkün" demişti.

Almanya'da doğal gaz tedarikçilerinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle yükselen maliyetlerden ötürü artan yükünün hafifletilmesi için gaz fiyatlarına kilovatsaat başına 2,4 cent katkı payı eklenecek. 1 Ekim itibarıyla uygulanacak bu artışın, Kasım ya da Aralık ayında hane halkının gaz faturalarına yansıması bekleniyor. Ekonomistler, getirilen katkı payının enflasyonu da daha yukarı çekmesinin beklendiğini belirtmişti. Katkı payının açıklanmasının ardından hükümet, bu uygulamanın vatadandaşın cebine etkisine azaltmak için doğal gaz tüketimindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürüleceğini açıklamıştı.

2023 için yüzde 6 beklentisi

Nagel, Almanya'da enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 6 seviyesinde olmasını beklediğini sözlerine eklemişti.

Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle geçen Mayıs ayında yüzde 7,9 ile son 48 yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 7,5 olarak açıklandı. Almanya Merkez Bankası, Haziran ayında yaptığı tahminde 2023 yılı için yüzde 4,5 oranında enflasyon beklediğini duyurmuştu.

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Kaynak: Deutsche Welle

Merkez Bankası, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Merkez Bankası'ndan karamsar tablo - Son Dakika

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