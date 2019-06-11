Son Dakika Haberleri: Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek: "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur"
Son Dakika Güncel Haber

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek: "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur"

3 saat önce

Almanya'da camilere düzenlenen ırkçı saldırılar hakkında açıklama yapan Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur" dedi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek:
Almanya'da camilere düzenlenen ırkçı saldırılar hakkında açıklama yapan Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur" dedi.

Almanya'nın çeşitli şehirlerin camilere karşı düzenlenen saldırılarla ilgili Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, açıklamada bulundu. Saldırıların Müslümanlara, camilerine ve genel olarak dinlerine karşı bir nefret ve şiddet çemberini açıkça derinleştirmeyi hedeflemekte olduğunu belirten Mazyek, "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur" dedi. Siyasi çevrelerin bu saldırıları kınamamasını da eleştiren Mazyek, olayın detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturulması ve sıkı bir şekilde soruşturulmasını talep etti. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Psycho, Almanya, Merkez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Metin'den dikkat çeken açıklama: Müzik evrenseldir kategorize edilemez! Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek: "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]