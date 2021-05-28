Almanya, Namibya'da soykırım yaptığını kabul etti - Son Dakika

Almanya, Namibya'da işgal ettiği dönemde soykırım yaptığını kabul ederek ülkedeki kalkınmaya yardımcı olmak gerekçesiyle en az 1 milyar Euro mali destekte bulunacağını açıkladı.

Almanya 1904-1908 arasında Namibya olarak bilinen coğrafyada 80 bin Herero, 20 bin Nama olmak üzere 100 binin üzerinde Afrikalıya dönük soykırım yaptığını kabul etti. Konuya ilişkin açıklamayı yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Şimdi bu olaylara bugünün bakış açısından resmi olarak hitap edeceğiz: Soykırım. Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışığında, işlenen 'zulümler' için Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af dileyeceğiz" ifadesini kullandı.

Alman Bakan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Namibya ile ortak tarihimizin en karanlık bölümüyle nasıl başa çıkılacağı konusunda bir anlaşmaya varmayı başardığımız için mutlu ve minnettarım. Kurbanlara verilen ölçülemez acıyı tanımanın bir jesti olarak, bu ülkenin kalkınmasını ve yeniden inşasını 1,1 milyar Euro tutarındaki mali yardımla destekleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı özür dileyecek

Öte yandan, Almanya adına Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, soykırıma maruz kalanların torunlarından Namibya parlamentosunda düzenlenecek resmi törenle özür dileyecek.

Ne olmuştu?

1884-1915 yılları arasında Alman İmparatorluğu, sömürgesi olan Namibya'da 1904-1908 yılları arasında Herero ve Nama halkına yönelik çok sayıda katliama imza attı. Tarihçilerin 20'inci yüzyılın ilk soykırımı olarak tanımladığı soykırımda, 100 bin Afrikalının öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Almanya ve Namibya, 2015 yılından bu yana görüşmeler gerçekleştiriyordu. - BERLİN