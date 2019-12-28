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Almanya, Nazilerin biyolojik silah ürettiği adada virüslere karşı aşı geliştiriyor
6 saat önce
Nazilerin bir zamanlar biyolojik silah üretmek için kullandığı Baltık Denizi'ndeki Riems Adasın'nda Alman bilim insanları şimdilerde virüslere karşı çeşitli aşılar geliştiriyor
Nazilerin bir zamanlar biyolojik silah üretmek için kullandığı Baltık Denizi'ndeki Riems Adasın'nda Alman bilim insanları şimdilerde virüslere karşı çeşitli aşılar geliştiriyor.
Onlarca büyük baş hayvan türünün kobay olarak kullanıldığı ve kasti olarak virüs bulaştırılan bu canlılar üzerinde deneyler yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:13
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