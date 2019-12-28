Almanya, Nazilerin biyolojik silah ürettiği adada virüslere karşı aşı geliştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya, Nazilerin biyolojik silah ürettiği adada virüslere karşı aşı geliştiriyor - Son Dakika Dünya

Almanya, Nazilerin biyolojik silah ürettiği adada virüslere karşı aşı geliştiriyor

6 saat önce

Nazilerin bir zamanlar biyolojik silah üretmek için kullandığı Baltık Denizi'ndeki Riems Adasın'nda Alman bilim insanları şimdilerde virüslere karşı çeşitli aşılar geliştiriyor

Almanya, Nazilerin biyolojik silah ürettiği adada virüslere karşı aşı geliştiriyor, System.String[]

Nazilerin bir zamanlar biyolojik silah üretmek için kullandığı Baltık Denizi'ndeki Riems Adasın'nda Alman bilim insanları şimdilerde virüslere karşı çeşitli aşılar geliştiriyor.


Onlarca büyük baş hayvan türünün kobay olarak kullanıldığı ve kasti olarak virüs bulaştırılan bu canlılar üzerinde deneyler yapılıyor.

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Baltık Denizi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:13 
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