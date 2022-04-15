Almanya, Nijer'e desteğini yeniledi - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Nijer'e desteğinin tam olduğunu söyledi.

Nijer basınında çıkan haberlere göre Baerbock, Nijer temasları kapsamında Nijerli mevkidaşı Hassoumi Massaoudou ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ne güvenlik ne de gıda krizinin Nijer ile iş birliğini gölgeleyeceğini belirten Baerbock, Nijer'e sadece sahadaki risklerin tespiti için değil aynı şekilde Alman hükümetinin bu desteğini göstermek için geldiğini vurguladı.

Baerbock, hem Avrupa Birliğinin eğitim misyonu Eucap-Sahel hem de Alman askerlerinin yürüttüğü Gazelle Misyonu kapsamında Nijer ile sürdürülen ilişkilerin mükemmel olduğunu kaydetti.

Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi de 2 ülke arasındaki iş birliğinden övgüyle bahsederek, Baerbock'ın bu ziyaretinin ilişkilere yeni bir dinamik kazandırdığının altını çizdi.

Hassoumi, Almanya ile yürütülen iş birliğinin diğer partnerlerle yürütülenler arasında en sağlamlarından biri olduğunu vurguladı.

Nijerli Bakan, Almanya ile Nijer arasında Nijer halkının yararına şekilde gelişen ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Baerbock, gün içinde de Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum tarafından kabul edilmişti.