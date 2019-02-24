Almanya'nın 2019 Güzeli, Polis Memuru Nadine
1 saat önce
BİR süre öncesine kadar Stuttguart sokaklarında devriye olarak gezen 28 yaşındaki polis memuru Nadine Bereis'in hayatı, 'Baden Württemberg Eyalet Güzeli' seçildikten sonra değişti.
BİR süre öncesine kadar Stuttguart sokaklarında devriye olarak gezen 28 yaşındaki polis memuru Nadine Bereis'in hayatı, 'Baden Württemberg
Eyalet Güzeli' seçildikten sonra değişti. 19-28 yaş arasında 16 eyalet güzelinin finale kaldığı Miss Germany 2019'da 15 rakibini de eleyen Nadine Bereis, cumartesi akşamı Almanya
'nın en güzeli seçildi. "Benim için bir rüya gerçek oldu" diyen yeni Bereis, işinden bir yıllığına izin alacağını söyledi.
Sarışın, mavi gözlü Nadine Bereis'a, güzellik kraliçesi tacının yanında bir yıllığına bir araç tahsis ediliyor ve ücretsiz seyahatlar yapacak. Geçen yıl da Stuttgartlı üniversite öğrencisi Anahita Rehbein güzellik yarışmasını kazanmıştı. Böylece güzellik kraliçesi tacı bu yıl da Stuttgart kentinde kalacak. 1927 yılından beri yapılan güzellik yarışmasında Hamburg'lu 23 yaşındaki Pricilla Klein ikinci, Leipzig
'ten üniversite öğrencisi Anastasia Aksak üçüncü seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:40
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