Son Dakika Haberleri: Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü
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Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü

1 saat önce

Almanya'da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken, küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü, System.String[]

Almanya'da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken, küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin korunduğunu ifade eden Altmaier, gelecek yıl büyüme beklentisinin yüzde 1,5'ten 1'e indirildiğini kaydetti.

Altmaier, Almanya'da bir ekonomik kriz riski olmadığını da ifade etti.

Hükümet, Almanya, Ekonomi, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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