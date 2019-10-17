Son Dakika Haberleri: Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü
Son Dakika Ekonomi Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü

Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü

23 dakika önce

Almanya'da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken, küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü, System.String[]

Almanya'da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken, küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Hükümet, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:52 
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