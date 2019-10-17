Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü
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Almanya'da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken, küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
Almanya'da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken, küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:52
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