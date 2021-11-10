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Almanya'nın 2021 büyüme tahmini 2,7'ye düşürüldü - Son Dakika

Almanya'nın 2021 büyüme tahmini 2,7'ye düşürüldü

10.11.2021 14:19
Almanya'nın 2021 büyüme tahmini 2,7'ye düşürüldü

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini tedarik zincirindeki darboğaz, üretim için ara mal sıkıntısı ve küresel ekonomide kapasite kısıtlamaları nedeniyle bu yıl için yüzde 3,1'den 2,7'ye revize ederken, 2022 için...

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini tedarik zincirindeki darboğaz, üretim için ara mal sıkıntısı ve küresel ekonomide kapasite kısıtlamaları nedeniyle bu yıl için yüzde 3,1'den 2,7'ye revize ederken, 2022 için de yüzde 4'den 4,6'ya yükseltti.

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin mart ayında paylaştığı, 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde Dönüşümü Şekillendirme: Eğitim, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik" başlıklı yıllık raporunda güncelleme yaptı.

Alman hükümetinin maliye politikasını belirlemede rehberlik eden 4 kişilik kurul, raporunda, Almanya'da ekimde yüzde 4,5'e yükselerek 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan enflasyonun 2022'ye kadar yüksek kalmasının beklendiğini bildirdi.

Ekonomi için belirsizliğin "yüksek" olduğunu belirten kurul, "Yenilenen Kovid-19 ilişkili kısıtlamalar veya uzun süreli teslimat darboğazları, ekonomik toparlanmayı daha fazla baskılayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurul, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,7'ye düşürürken, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 4,6'ya yükseltti.

SVR, Alman ekonomisinin 2019'un sonundaki kriz öncesi seviyeye 2022'nin ilk çeyreğinde tekrar ulaşılacağı tahmininde bulundu.

Gelecek yıllar için enflasyon görünümü için yukarı yönlü risklere işaret eden kurul, "Uzun süreli arz yönlü darboğazları, iş gücünde daha yüksek ücret anlaşmaları ve artan enerji fiyatları risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise yüzde 3,1, 2022'de ise yüzde 2,6 olacağını tahmin ediyor

Öte yandan, Almanya'nın Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) enflasyon riskleri ışığında ultra geniş para politikasını normalleştirmeye yönelik bir strateji geliştirme çağrısında bulundu.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Almanya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın 2021 büyüme tahmini 2,7'ye düşürüldü - Son Dakika


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