Son Dakika Haberleri: Almanya'nın 6 aylık bütçe fazlası 43,5 milyar euro oldu
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Almanya'nın 6 aylık bütçe fazlası 43,5 milyar euro oldu

26 dakika önce

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası yılın ilk yarısında 45,3 euro oldu.

Almanya'nın 6 aylık bütçe fazlası 43,5 milyar euro oldu, System.String[]

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası yılın ilk yarısında 45,3 euro oldu.

Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15 
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