Almanya'nın 6 aylık bütçe fazlası 43,5 milyar euro oldu
26 dakika önce
Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası yılın ilk yarısında 45,3 euro oldu.
Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası yılın ilk yarısında 45,3 euro oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15
Nürnbergli Robin Hack'ten Michael Frey'e övgü: Polis gibi, tüm topları yakalıyor Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza