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Almanya'nın acil gaz stoku kritik seviyenin altına indi - Son Dakika

Almanya'nın acil gaz stoku kritik seviyenin altına indi

09.02.2022 18:31
Almanya'nın acil gaz stoku kritik seviyenin altına indi

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluştururken, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü.

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluştururken, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 30 Ocak itibarıyla Almanya'da gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 36,88 seviyesine indi. Bu oran 2020'de yüzde 90 seviyesinde idi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'na göre, 7 gün boyunca aşırı soğuklara dayanmak için tesislerde doluluk oranının kritik seviye olan yüzde 40'ta olması gerekiyor.

Bakanlık sözcüsü ise haftalık basın toplantısında ülkedeki gaz depolama tesislerinde doluluğun "kritik seviyeye" indiğini belirterek, bakanlığın depolama seviyelerinin durumunu yakından izlediğini bildirdi.

Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES) verilerine göre, Almanya'da 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 25 milyar metreküp.

Doğal gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını Rusya'dan karşılayan Almanya'nın, gazda yaşadığı stok düşüşünün yanı sıra fiyat dalgalanmaları ve jeopolitik gerilimlerle savunmasız hale gelmesi Rusya'ya ihtiyacını yeniden gündeme taşımıştı.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinin AB ve özellikle Almanya için enerjide olumsuz sonuçları olabileceğine işaret ediyor.

LNG'nin şu an Rus doğal gazını ikame etmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, doğal gazın Almanya'nın enerji tüketimindeki payı ise yüzde 32 olarak hesaplanıyor.

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Doğalgaz, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın acil gaz stoku kritik seviyenin altına indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'nın acil gaz stoku kritik seviyenin altına indi - Son Dakika
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