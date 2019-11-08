Son Dakika Haberleri: Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
Son Dakika Spor Almanya'nın aday kadrosu açıklandı

Almanya'nın aday kadrosu açıklandı

7 saat önce

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Belarus ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Almanya'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Belarus ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Belarus ile 19 Kasım'da da Kuzey İrlanda ile sahasında karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlendi.

Löw, kadroda 3 Türk asıllı futbolcuya da yer verdi. Deneyimli teknik adam, Schalke 04'e forma giyen Suat Serdar, Juventus'ta oynayan Emre Can ile Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ı kadroya çağırdı.

Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal)


Savunma: Emre Can (Juventus), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Freiburg), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)


Orta saha: Nadiem Amiri, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Suat Serdar (Schalke 04)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt (Freiburg)

Almanya, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif
Yusuf Yazıcı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim! Vedat Muriç'e milli davet Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]