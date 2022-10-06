İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili hakaretlerin yer aldığı yazıları yazanların yakalanması için görgü tanıklarının polise bilgi vermesi istendi.

Polisten yapılan açıklamada, cumartesi sabaha karşı yapılan Müslüman karşıtı saldırının faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Offenburg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Almanya'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı sloganlar yazıldı' başlıklı haberimizdeki 'Hessen eyaletindeki Offenbach' ifadesi 'Baden... - Son Dakika

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