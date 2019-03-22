Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Başarılı Grubu Türkiye'de Çok Sevildi

Almanya'nın Başarılı Grubu Türkiye'de Çok Sevildi

1 saat önce

Almanya'nın başarılı Türk gruplarından Grup Mercanlar, Düşlerim" isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Almanya'nın Başarılı Grubu Türkiye'de Çok Sevildi, System.String[]

Almanya'nın Frankfurt şehrinde müzikal yaşantılarına devam eden Grup Mercanlar, Anadolu'nun müzikal öğeleri ile yenilikçi yaklaşımlara "Düşlerim" şarkısıyla ve klibiyle beğeni topladı.

Söz ve müziği grubun solisti Hakan Kalaycı'ya, düzenlemesini ise Kurtuluş Şan'a ait olan şarkı Seyhan Müzik etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında yerini alan şarkının klibi de kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Aykut Aslan ve Ahmet Aslan (AVRUPAFOTOFILM)'ın yönetmenliğini üstlendiği klip, Parktheater im Kurhaus Göggingen isimli tarihi tiyatro binasında çekildi. 17 kişilik bir ekiple 20 saatte tamamlanan çekimlerde Türkiye'den ünlü dansçılar Taha Batu Coşar ile Eylül Ezgi Geveli de yer aldı.

2007 yılında kurulan Grup Mercanlar, konser ve kültürel etkinliklerde yeni bir çizgi oluşturmuş, müzikal zenginlikleri geleneksel tınılarla birleştirerek ve geniş repertuvarlarıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

Usta yorumcu Hakan Kalaycı, Avrupasaz Müzik Okulu'nun müzik öğretmenleri Ahmet Aslan, Aykut Aslan, Cem Güler ve Bülent Kesen ile birlikte başarılı müzikal çalışmalarına devam eden Grup Mercanlar, geleneksel düşünceden kopmadan, yenilikçi bir düşünceyle müzikal projelerini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:45 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Almanya, Güncel
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