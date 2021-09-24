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Almanya'nın başbakan adaylarından Olaf Scholz son mitingini Köln'de yaptı - Son Dakika

Almanya'nın başbakan adaylarından Olaf Scholz son mitingini Köln'de yaptı

24.09.2021 21:03
Almanya'nın başbakan adaylarından Olaf Scholz son mitingini Köln'de yaptı, System.String[]

Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimlere kısa süre kala Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, son mitingini Köln kentinde yaptı.

Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimlere kısa süre kala Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, son mitingini Köln kentinde yaptı.

Köln'deki Heumarkt Meydanı'nı dolduran partililerine hitap eden Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, son anketlere göre yüzde 25 ile birinci parti görünen SPD'nin seçim vaatlerini anlattı.

Başbakan seçilmesi durumunda çocuk parasını artırma sözü veren Scholz, saat başına asgari ücreti 12 avroya yükselteceklerini ve yılda en az 24 gün mobil çalışmayı yasal hak olarak getireceklerini söyledi.

Scholz, iklimin korunmasının önemine işaret ederek, parti programlarında 2040 yılına kadar elektriğin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi taahhüdünün olduğunu belirtti.

Köln'de olduğu gibi diğer birçok meydanda da halkın artık değişim istediğini hissettiğini dile getiren Scholz, "Beni Şansölye olarak görmek istemeniz çok etkileyici ancak bu daha pazar gününe kadar çalışmamızla mümkün olacak. O güne kadar hepimiz oy için savaşmak zorundayız." dedi.

Scholz, olası koalisyon konusunda Yeşiller Partisinin iyi bir dost olduğunu belirterek, söylemde iyi olsalar da iklim konusunda Yeşillerin iktidarda olduğu eyaletlerde icraatlerde zayıf kaldığını belirtti.

CDU/CSU birlik partilerinin ve FDP'nin vergi planlarını da sert bir şekilde eleştiren Scholz, büyüyen borç batağına dikkati çekerek, rakiplerinin maliye konusunda hiçbir şeyden anlamadıklarını öne sürdü.

Konuşmasının önemli bir bölümünü sosyal politikalara ayıran Scholz, "Böyle zengin bir ülkede bu kadar çok çocuğun yoksulluk içinde büyümesini kabul edemeyiz. Emekli ve sağlık çalışanları gibi sosyal mesleklerin maaşlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Olaf Scholz, Başbakan, Almanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın başbakan adaylarından Olaf Scholz son mitingini Köln'de yaptı - Son Dakika


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