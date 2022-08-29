Almanya'da 9 euroluk bilet uygulamasının devamı için protesto - Son Dakika
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Almanya'da 9 euroluk bilet uygulamasının devamı için protesto

29.08.2022 16:22
Almanya'da 9 euroluk bilet uygulamasının devamı için protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de aylık 9 euroluk toplu taşıma bileti uygulamasına devam edilmesi için halk gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de aylık 9 euroluk toplu taşıma bileti uygulamasına devam edilmesi için halk gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek enflasyon nedeniyle 3 aylığına getirilen aylık 9 euroluk toplu taşıma bileti uygulaması sona eriyor. Biletlerin hem şehir içi trafiğinde hem de ülke çapında şehirler arası bazı tren hatlarında geçerli olması, halka kolaylık sağladı. Alman Demiryolları (DB), şimdiye kadar ülke çapında 26 milyon bilet sattığını açıkladı. Toplamda ise 3 ayda 38 milyondan fazla bilet satıldığı belirtildi.

Almanya vatandaşları, Ağustos ayı sonu itibarıyla bitecek "9 Euro Bilet" uygulamasının devam etmesini istiyor. Çevreci dernekler de uygulamanın çevre ve iklim için devam etmesini destekliyor. Ucuz toplu taşıma biletleri sayesinde, birçok araç sürücüsünün de toplu taşımaya yöneleceği ve zararlı gaz salınımının azalacağı düşünülüyor. Federal Çevre Ajansı Başkanı Dirk Messner de ucuz bilet uygulamasıyla toplu taşımanın zamanla çekici bir alternatif olarak gündeme gelebileceğini ifade etti.

Maliye Bakanı Lindner uzatmaya karşı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bilet uygulamasını büyük bir başarı olarak tanımlarken, Maliye Bakanı Christian Lindner uygulamanın uzatılmasına karşı çıkıyor. Lindner, uygulamanın finansal açıdan devam ettirilemeyeceğine inanıyor.

Almanlar uygulamanın sürmesini istiyor

Aylık ucuz bilet uygulamasının devam etmesini talep eden Almanlar ülke genelinde eylem yapmaya başladı. Başkent Berlin'de gösteri yapan eylemciler, Gesundbrunnen tren istasyonunda toplandı. İstasyona Maliye Bakanı Lindner'i sembolize eden maket getirildi. Eylemciler daha sonra özel olarak hazırlanan trene binerek hep birlikte maliye bakanlığına doğru yola çıktı. Potsdamer Platz istasyonunda inen göstericiler, taşıdıkları afişler ve pankartlarla bakanlığa yürüdü ve bakanlığın önünde eylemlerine devam etti.

Eylemcilerden Lilli Schmitfranz yaptığı açıklamada, "Bu bilet hepimize birçok imkan sağladı. Mesela daha önce hiç bu yaz olduğu kadar trene binmemiştim. Ayrıca, arabalara oranla daha çok iklim dostu bir uygulama" ifadesini kullandı. Celin Laufer de 9 euro biletlerin kalmasından yana olduğunu belirterek, "Genel olarak herkes için çok iyi bir fiyat. Böylece herkes toplu taşıma araçlarından faydalanabiliyor. Özellikle yüksek yakıt fiyatları düşünüldüğünde iyi bir uygulama" dedi.

Ucuz bilet uygulamasının devam ettirilmesi için şimdiye kadar 450 bin imza toplanırken, federal hükümet ve eyalet hükümetleri çözüm arayışına girdi. Bazı eyaletler federal hükümetten bağımsız olarak halkı rahatlatıcı yeni ucuz aylık bilet planları yapıyor. - BERLİN

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Bakan Özer: 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik Bakan Özer: 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik Almanya AB'nin genişlemesinden yana Almanya AB'nin genişlemesinden yana
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Almanya, Berlin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da 9 euroluk bilet uygulamasının devamı için protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da 9 euroluk bilet uygulamasının devamı için protesto - Son Dakika
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