Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi - Son Dakika
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Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi

06.09.2022 00:10
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup, artan enerji fiyatları nedeniyle hükümeti protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup, artan enerji fiyatları nedeniyle hükümeti protesto etti.

Hükümet ortağı Yeşiller Partisi binası önünde düzenlenen gösteride gruptakiler, hükümetin savaş nedeniyle Alman hane halkının ekonomik yükünün artmasına neden olan politikalarına pankart ve sloganlar tepki gösterdi.

"Yeter artık - donmak yerine protesto et" sloganı ile toplanan yaklaşık 800 kişi, doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yasal bir üst sınır getirilmesi, doğal gazda verginin kaldırılması ve enerji sektörünün sosyalleştirilmesi çağrısında bulundu.

Gruptakilerden bazıları, "Sıkı giyinmek zorunda olan biz değiliz, bize yanlış politikaları yüzünden donmamız gerektiğini söyleyen hükümetteki kişiler" diye bağırdı.

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Kaynak: AA

Hükümet, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi - Son Dakika

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