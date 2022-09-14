Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu

14.09.2022 12:00
Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de iki polis memurunun para cezasını ödemediği için hakkında yakalama emri bulunan Arap kökenli kişiye 3 çocuğunun önünde orantısız şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis memurlarının kişiyi zorla yere yatırarak ters kelepçe ile bileklerini bağladıkları ve şiddete başvurdukları görülüyor. Görüntülerde bir polis memurunun kelepçeli şahsın eşine "Burası benim ülkem, sen de misafirsin", "Burada ülkemin kurallarına uyacaksın", "Çeneni kapa, bana bağırma ve sakın dokunma seni hapse tıkarım" dediği duyuluyor.

POLİS MEMURLARINA SORUŞTURMA AÇILDI

Berlin polisinden yapılan açıklamada, iki polis hakkında yabancı düşmanlığı içeren hakarette bulundukları gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca hakarete uğrayan kişinin 750 euroluk para cezasını ödeyerek mevcut yakalama emrini iptal ettirdiği bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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