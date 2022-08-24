Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Berlin'de yürüyüş düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle yürüyüş yapıldı.

Berlin'de yaşayan Ukraynalıların organize ettiği yürüyüşte binlerce kişi Kürfüstendamm Caddesi'nden tarihi Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.

"Ukrayna her zaman yaşayacak" pankartı açan göstericiler, üzerinde Ukrayna'daki şehirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler ve Ukrayna bayrakları taşıdı.

Rusya aleyhinde slogan atılan gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Ukrayna'nın "Avrupa için de savaştığı" ifade edildi.

Yürüyüşe katılan Yulia Levitzka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok karışık duygular taşıdığını ve Ukrayna'nın bağımsız olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bağımsızlık için çok uzun yıllar mücadele ettik. Diğer taraftan annem ve babam Ukrayna'da. Amcam cephede, iki çocuğu var. Herkes onu evinde bekliyor." dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade eden Levitzka, Alman hükümetinin ve toplumunun Ukrayna'nın arkasında durduğunu gördüğünü ancak Rusya'nın çok büyük olduğunu ve Ukrayna'nın daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un "Bu, Putin'in savaşıdır." söylemine kızdığını dile getiren Levitzka, "Bu Rusya'nın savaşıdır. Onlar (Ruslar) Putin'in arkasında. Savaş bitmedi. Bizim daha çok yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Veronika Zakharchuk da bu kadar insanın, bugün Ukraynalı oldukları için sokaklara çıktığını belirterek, "Her gün şehirlerimiz bombalanıyor. Birçok kişi Ukrayna'da savaşın sürdüğünü unuttu. Hala silahlara, desteğe ve yardıma ihtiyacımız var. Bugün evimizde kalamazdık." diye konuştu.

Her gün sokaklara çıkıp Ukrayna'da olup bitenleri insanlara anlattığını ifade eden Zakharchuk, "Bugün acı duyan herkes dışarı çıktı. Biz buradayız, birlikteyiz ve sonunda kadar birlikte kalacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brandenburg Kapısı'nın önünde bir grup Ukraynalı mumlarla yere "Ukrayna" yazdı.