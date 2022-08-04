Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı - Son Dakika
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Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı

04.08.2022 16:13
Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi.

Berlin İtfaiyesinin yaptığı açıklamada, polisin ele geçirdiği bombaları imha etmek üzere tuttuğu depoda sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının bitişikte bulunan Grunewald ormanına sıçradığı belirtildi.

Meydana gelen başka patlamaların ve kuraklığın yangının söndürülmesini zorlaştırdığı ifade edilen açıklamada şu anda depo ve çevresi de dahil 1,5 hektarlık ormanlık alanın yandığı kaydedildi.

Açıklamada, 100'ün üzerinde itfaiye erinin olay yerinde olduğu, konutların yangından etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, patlamanın nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Berlin İtfaiye Sözcüsü Thomas Kirsten, olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerle yangının olduğu yere ulaşmak istediklerini ancak bölgedeki başka patlamaların bunu engellediğini ifade etti.

Bölgede keşif için dron ve polis helikopterinin kullanıldığını anlatan Kirsten, patlamalar nedeniyle yangının olduğu bölgenin çevresinde yaklaşık 1 kilometrelik güvenlik alanı oluşturulduğunu aktardı.

Yangının, ekipleri muhtemelen gelecek günlerde de meşgul edeceğini söyleyen Kirsten, "Ancak bu yangını söndüreceğiz." dedi.

Yangın helikopteri gönderilemedi

Öte yandan Alman basınında itfaiye yetkilerine dayandırılan haberlerde, Alman ordusundan talep edilen yangın söndürme helikopterinin Saksonya'da Almanya-Çekya sınırında devam eden orman yangınında kullanıldığı için bölgeye gönderilemediği aktarıldı.

Alman Silahlı Kuvvetleri Berlin Eyalet Komandosu Tugay Komutanı Tuğgeneral Jürgen Karl Uchtmann da yangın çıkan yere ulaşmak için uzaktan yönlendirilen 4 kameralı robotun kullanılacağını belirterek böylelikle oradaki duruma ilişkin net resim elde edeceklerini söyledi.

Yangın söndürme helikopterinin burada görev yapmasına ilişkin bir soruya karşılık da Uchtmann, mühimmatın bulunduğu bölgede şu an için helikopterin kullanılmasının mantıklı olmadığını belirtti.

Uchtmann, helikopterin çok yukardan uçması gerektiğini, böylelikle havadan yeterince söndürme işlemi gerçekleşmeyeceğini ifade ederek patlamaların helikopteri düşürebileceğini kaydetti.

"Berlinlilerin güvenliği tehlikede değil"

Berlin Eyalet İçişleri Bakanı Iris Spranger de halkın güvenliğinin tehlikede olmadığını belirterek, "Benim için önemli olan Berlinlilerin güvenliğinin tehlikede olmaması. Buradaki durum da öyle." ifadesini kullandı.

Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik de yangının neden çıktığının henüz bilinmediğini belirterek bunun itfaiye ekiplerinin ortaya çıkarması gerektiğini söyledi.

Ayrıca yangın nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin yakınındaki otoyolun kapatıldığı belirtilirken, çevredeki ev ve binaların pencere ve kapılarının kapalı tutulması istendi.

Depoda aralarında İkinci Dünya Savaşı'nda kalma bombaların da bulunduğu 25 ton patlayıcı olduğu, uzmanların yılda iki kez kontrollü patlama işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı - Son Dakika

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