Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın - Son Dakika
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Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın

04.08.2022 17:35
Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma eski mühimmatın, havai fişeklerin ve patlayıcı mühimmatın bulunduğu polise ait depoda yangın çıktı. Sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, Grunewald ormanında geniş çaplı yangına yol açtı. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlere müdahale etmeye çalışırken, meydana gelen başka patlamaların ve hava şartlarının söndürme çalışmalarına engel olmasıyla alevler 15 bin metrekarelik alana yayıldı. Berlin itfaiyesinden Thomas Kirstein gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durum tehlikeli. Yangın kontrol altında değil, orman kontrolsüz bir şekilde yanıyor" diyerek halka ormandan uzak durmaları yönünde uyarı yaptı.

Berlin makamları, Alman ordusundan özel kuvvetler de dahil olmak üzere alevleri söndürmeye yardımcı olmak için takviye kuvvet çağrısında bulundu. Olay yerine helikopter ve özel tahliye tankları da gönderildi.

Alevler evlere yaklaşmadı

Yangın nedeniyle Berlin'in batısındaki banliyö treni seferlerinde aksamalar yaşandı, kentin en önemli otoyollarından biri olan Avus trafiğe kapatıldı. Evler doğrudan yangın tehlikesi altında olmazken, itfaiye 38 dereceye varması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle yangının daha da yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - BERLİN

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Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı
Kaynak: İHA

Almanya, Berlin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın - Son Dakika
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