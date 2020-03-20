Son Dakika › Güncel › Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece 00.00'dan itibaren 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan... - Son Dakika
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece 00.00'dan itibaren 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan...
6 saat önce
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece 00.00'dan itibaren 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece 00.00'dan itibaren 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi