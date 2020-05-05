Almanya'nın Bavyera eyaletinde kademeli normale dönüş planı açıklandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Almanya'da en çok etkilediği eyaletlerden Bavyera'da toplumsal ve ekonomik hayatın normale dönüşü için hazırlanan eylem planı açıklandı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, salgının Bavyera'da kontrol altına alındığını, yeni vakaların da azaldığını, dolayısıyla tedbirlerin kademeli olarak gevşetilebileceğini söyledi.

Eyalette uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirten Söder, bunun yerine temas kısıtlamasının getirildiğini ifade etti.

Söder, yarından itibaren kamusal alanda aynı hanede yaşamayan bir kişi ile bir araya gelmeye ve aile fertlerini ziyaret etmeye müsaade edileceğini kaydetti.

Yarından itibaren çocuk oyun parklarının açılacağını belirten Söder, hafta sonundan itibaren de sıkı hijyen ve koruma önlemlerinin alınması şartıyla huzurevlerinin ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

Söder, okulların kademeli açılacağını ve bu ay sonuna kadar öğrencilerin yarısının okula gitmesinin sağlanacağına dikkat çekerek 11 Mayıs'tan itibaren kreşlerin de kademeli olarak hizmete gireceğini aktardı.

Bavyera Başbakanı Söder, 11 Mayıs'tan itibaren AVM'ler dahil tüm mağazaların açılabileceğini, golf, tenis veya atletizm gibi temasız sporların yapılabileceğini bildirdi.

Restoran, lokanta ve otellerin açılmasına da kademeli çözüm getirildiğini ifade eden Söder, 18 Mayıs'tan itibaren hijyen ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi durumunda saat 20.00'ye kadar restoran ve lokantaların dışındaki mekanlarda müşterilerin oturabileceğini söyledi.

Söder, 25 Mayıs'tan itibaren çok sıkı koşullar altında saat 22.00'ye kadar restoranların ve lokantaların iç bölümlerinin de hizmet verebileceğini dile getirerek 30 Mayıs'tan itibaren otellerin açılabileceğini, iç turizme de izin verilebileceğini vurguladı.

Bavyera eyaletinin olası bir ikinci salgın dalgasına da hazırlıklı olduğuna işaret eden Söder, belirli bölgelerde vaka sayılarının artması durumunda bölgesel tedbirlerin de alınabileceğini sözlerine ekledi.

- Yarınki toplantıda da gündeme gelecek

Hayata geçirilecek bu uygulamanın, yarın Başbakanı Angela Merkel'in eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yapacağı toplantıda da gündeme gelmesi bekleniyor.

Alman hükümeti ve eyaletlerin yöneticileri salgının yayılmasını önlemek için 22 Mart'ta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandığı Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle kreş ve okullar da tatil edilmişti.