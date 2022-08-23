Almanya'da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı - Son Dakika
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Almanya'da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı

23.08.2022 17:22
Almanya'da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde kılıç benzeri bir cisim kullanarak insanlara saldıran kadın tutuklandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde kılıç benzeri bir cisim kullanarak insanlara saldıran kadın tutuklandı.

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Weiden in der Oberpfalz kasabasındaki bir meydanda saldırı paniği yaşandı. Olay yerine gelen polis, kılıç benzeri cisimle etrafındakilere saldıran bir kadının gözaltına alındığını duyurdu. Olay esnasında birçok kişinin yaralandığı bildirilirken, konuyla ilişkin detaylar paylaşılmadı. - BAVYERA

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Kaynak: İHA

Bavyera, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı - Son Dakika
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