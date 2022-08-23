Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Weiden in der Oberpfalz kasabasındaki bir meydanda saldırı paniği yaşandı. Olay yerine gelen polis, kılıç benzeri cisimle etrafındakilere saldıran bir kadının gözaltına alındığını duyurdu. Olay esnasında birçok kişinin yaralandığı bildirilirken, konuyla ilişkin detaylar paylaşılmadı. - BAVYERA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama

Kaynak: İHA

Bavyera, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Almanya'da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı - Son Dakika

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