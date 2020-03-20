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Almanya'nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkma kısıtlaması
6 saat önce
Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, gece yarısından itibaren eyalet genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.
Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, gece yarısından itibaren eyalet genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.
Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, gece yarısından itibaren eyalet genelinde 2 hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Söder, kararın eyalette koronavirüs teşhisi konan kişi sayısındaki artış nedeniyle alındığını belirterek, kısıtlamaya uymayanlara büyük cezalar verilebileceğini vurguladı. Ayrıca Söder, bu kararların alınmasının zor olduğunu ama krizi aşabilmek için durumun ciddiye alınıp, evden mümkün olduğunca çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
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