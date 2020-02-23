Almanya'nın Berlin eyaletinde aşırı sağcılarca işlenen suçlarda artış - Son Dakika
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Almanya'nın Berlin eyaletinde aşırı sağcılarca işlenen suçlarda artış

12 dakika önce

Almanya'nın Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Berlin'de 2019'da aşırı sağcıların işlediği suçların önceki yıla göre yüzde 8 arttığını söyledi.

Almanya'nın Berlin eyaletinde aşırı sağcılarca işlenen suçlarda artış, System.String[]

Almanya'nın Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Berlin'de 2019'da aşırı sağcıların işlediği suçların önceki yıla göre yüzde 8 arttığını söyledi.


Geisel, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların işlediği suçların 2019'da 2018'e göre bin 789'dan bin 932'ye çıktığını, bu sayının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Özellikle aşırı sağcı şiddet olaylarının artmasından rahatsız olduğunu belirten Geisel, "Bu (aşırı sağcı şiddet olayı), 2018'de 120'den 2019'da 153'e çıktı." dedi.


Hanau'daki ırkçı terör saldırısından sonra Berlin'de cuma gününden beri birçok büyük caminin korunduğuna dikkati çeken Geisel, "Ancak dernekler ve kültür merkezleri için ne yapabileceğimizi de düşünmemiz lazım. Halle kentinde katliamı sadece bir kapı önledi. Bundan dolayı yoğun ziyaretçisi olan kurumların veya camilerin fiziki güvenlik önlemlerini güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.


Geisel, Hanau kentindeki gibi aşırı sağcı saldırının Berlin'de gerçekleştirilmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine de "Uzun bir süreden beri soyut bir tehlikenin var olduğunu söylüyoruz, Berlin için de. Federal İçişleri Bakanı ve eyaletlerin içişleri bakanları, özellikle aşırı sağcı tehdidin çok yüksek olduğu konusunda hemfikir. Bundan dolayı harekete geçmemiz lazım." yanıtını verdi.


Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye silahla düzenlenen ırkçı terör saldırısının ardından ülkede göçmenler ve Müslümanların korunmasına ilişkin önlemler alınması istenmişti.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısında aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir maalesef toplumumuzda var." açıklamasını yapmıştı.

Almanya, Berlin, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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