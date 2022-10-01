Almanya'nın çeşitli kentlerinde İran'daki protestolara destek gösterileri yapıldı - Son Dakika
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Almanya'nın çeşitli kentlerinde İran'daki protestolara destek gösterileri yapıldı

01.10.2022 19:38

Almanya'nın birçok kentinde, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında İran'da başlayan protestolara destek gösterileri yapıldı.

Almanya'nın birçok kentinde, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında İran'da başlayan protestolara destek gösterileri yapıldı.

Başkent Berlin'de Bebel Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Gösteride, İran bayraklarının yanı sıra İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı.

İran yönetimine karşı sloganların atıldığı gösteride, Alman hükümetinden, İran rejimine baskı ve yaptırımlar uygulanarak protestolarda insanların tutuklanmaları ve öldürülmelerinin engellenmesi talep edildi.

Berlin polisi, kentte İran yönetimine karşı düzenlenen gösterilere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Alman basınındaki haberlerde, ülkenin diğer şehirlerinde de benzer gösteriler yapıldığı, Hamburg'da 4 bin, Frankfurt'ta da 2 bin 800 kişinin gösterilere katıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Almanya, Berlin, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın çeşitli kentlerinde İran'daki protestolara destek gösterileri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'nın çeşitli kentlerinde İran'daki protestolara destek gösterileri yapıldı - Son Dakika
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