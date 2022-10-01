Alman basınındaki haberlerde, ülkenin diğer şehirlerinde de benzer gösteriler yapıldığı, Hamburg'da 4 bin, Frankfurt 'ta da 2 bin 800 kişinin gösterilere katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Mahsa Emini, Almanya, Berlin, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'nın çeşitli kentlerinde İran'daki protestolara destek gösterileri yapıldı - Son Dakika

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