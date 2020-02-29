Almanya'nın Bremen kentindeki Fatih Camisi'ne şüpheli toz içerikli zarf gönderildi - Son Dakika
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Almanya'nın Bremen kentindeki Fatih Camisi'ne şüpheli toz içerikli zarf gönderildi

6 saat önce

Almanya'nın Bremen eyaletinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı Fatih Camisi'ne, kimliği belirsiz kişilerce içinde şüpheli toz bulunan bir zarf gönderildi.

Almanya'nın Bremen kentindeki Fatih Camisi'ne şüpheli toz içerikli zarf gönderildi, System.String[]

Almanya'nın Bremen eyaletinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı Fatih Camisi'ne, kimliği belirsiz kişilerce içinde şüpheli toz bulunan bir zarf gönderildi.


Gröpelingen ilçesinde bulunan Fatih Camisi Derneği Başkanı Zekai Gümüş, bu sabah cami derneğine gelen mektuplar arasında içinde şüpheli kahverengi toz bulunan bir zarfın da yer aldığını belirterek, "Arkadaşlarımız bu durumu hemen polise bildirince camimizin çevresi karantinaya alındı. Polis, camiye giriş çıkışları kapatıp incelemeler başlattı. Camide kurs için gelen yaklaşık 250 çocuğumuz ve cemaatimizden insanlarımız bulunuyordu." dedi.


İncelemeler sonucunda zarfın içindeki tozun herhangi bir zehirli ve patlayıcı madde olmadığının tespit edildiğini aktaran Gümüş, "3 saat sonra karantina kalkınca rahat nefes aldık." ifadesini kullandı.


Olayı duyarak camiyi ziyaret eden Gröpelingen İlçe Meclisi Sözcüsü Barbara Wulff, geçen hafta da Fatih Camisi'ne yönelik bir saldırı yapıldığını hatırlatarak, "Cami derneğine bugün yine bir tehdit unsuru olarak toz içerikli zarf ulaşması dehşet verici. Tehlikeli bulduğum aşırı sağcı saldırılara karşı dayanışma göstermek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Olay sırasında çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi hazır bekletildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.


Fatih Camisi geçen hafta da kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba tehdidi almıştı. Caminin duvarlarına daha önce de İslam düşmanı içerikli yazılar yazılmıştı.

Almanya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:20 Kaynak: AA
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