Almanya'nın bütçe fazlası, 2019'daki zayıf büyümeye rağmen 49,8 milyar avro oldu - Son Dakika
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Almanya'nın bütçe fazlası, 2019'daki zayıf büyümeye rağmen 49,8 milyar avro oldu

6 saat önce

Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi fazlası geçen yıl 49,8 milyar avro oldu.

Almanya'nın bütçe fazlası, 2019'daki zayıf büyümeye rağmen 49,8 milyar avro oldu, System.String[]

Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi fazlası geçen yıl 49,8 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkenin kamu gelirleri fazlası 49,8 milyar avro ile GSYH'nin (cari fiyatlarla 3 trilyon 435 milyar avro) yüzde 1,4'üne denk geldi.

Kamu gelirleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 608 milyar 600 milyon avro, giderleri yüzde 4,6 artışla 1 trilyon 558 milyar 800 milyon avro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 49,8 milyar avro olarak gerçekleşti.

2018'de söz konusu bütçe fazlası 62,4 milyar avro ve GSYH'nin yüzde 1,9'u olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırılmıştı.

Almanya, 8 yıldır art arda bütçe fazlası verdi

Destatis, geçen yıl bütçe fazlasının 2018'den daha az olmasının, kamu giderlerinin gelirlerden daha güçlü artış göstermesinden kaynaklandığını belirtti.

Geçen yıl en yüksek fazlayı 20,1 milyar avro ile federal hükümet elde ederken, ülkenin 8 yıldır art arda bütçe fazlası vermesi dikkati çekti.

Destatis, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonu bütçelerinin ülkedeki yüksek istihdamdan dolayı yüksek gelir sağladığını ve faizlerin düşük olmasının faiz harcamalarını azalttığını belirtti.

Destatis verilerine göre, Almanya'da istihdam, 2019'da bir önceki yıla göre 400 bin artarak 45,3 milyon kişiye çıkarken, kamunun faiz harcamaları da bir önceki yıla göre yüzde 13,2 azaldı.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 büyüyerek hız kesmişti. Almanya'da hükümet, bu yıl daha fazla çalışma günü olmasından dolayı ekonominin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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