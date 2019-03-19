Son Dakika Haberleri: Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü

Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü

2 saat önce

Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülkenin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 0,8'e düşürdü.

Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü, System.String[]
Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülkenin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 0,8'e düşürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:25 

Ekonomi, Ekonomi
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