Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü
2 saat önce
Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülkenin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 0,8'e düşürdü.
Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülkenin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 0,8'e düşürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:25
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