Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Büyüme Tahmini Yarıya Düştü

Almanya'nın Büyüme Tahmini Yarıya Düştü

43 dakika önce

ALMANYA 'da ekonomi profesörlerinden oluşan SRV, geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

Almanya'nın Büyüme Tahmini Yarıya Düştü, System.String[]
ALMANYA 'da ekonomi profesörlerinden oluşan SRV, geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı. SVR, 2019 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 0,8'e düşürürken 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,7 olarak belirledi. Ekonomideki büyümenin bu yıl ana ihracat pazarlarında zayıflayan talepten ve otomobil ve kimya sektöründe yaşanan geçici üretim sorunlarından dolayı yavaşlayacağını belirten kurul, Almanya'da hanehalkı tüketiminin, inşaat

yatırımlarının ve kamu sektörünün bu yıl ekonomik büyümeye olumlu katkı yapmasını beklediğini de hatırlattı. Kurulca, zayıflayan küresel ekonomik büyüme göz önüne alındığında, ticarette korumacı önlemlerin artarak karmaşıklaşmasının Almanya'yı resesyona itme potansiyeline sahip olduğu uyarısı da yapıldı.

GEÇEN HAFTA DA ENSTİTÜ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo), geçen hafta, Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, imalat sanayisinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Alman ürünlerine talebin zayıflatması nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti. Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,6'ya düşürürken 2020 büyüme beklentisini de1,6'dan 1,8'e yükseltmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:00 

Ekonomi, Almanya, Güncel
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