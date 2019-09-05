Son Dakika Haberleri: Almanya'nın büyüme tahmininde "düşük revizyon"
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Almanya'nın büyüme tahmininde "düşük revizyon"

2 saat önce

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede gelecek yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini, yüzde 1,8'den 1,1'e revize ettiIWH, ülke ekonomisine ilişkin daha önce (yaz dönemi) paylaştığı 2019-2020'yi kapsayan...

Almanya'nın büyüme tahmininde

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede gelecek yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini, yüzde 1,8'den 1,1'e revize etti

IWH, ülke ekonomisine ilişkin daha önce (yaz dönemi) paylaştığı 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerini sonbahar döneminde güncelledi.

Büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,5'te sabit tutan IWH, gelecek yıl için tahminini aşağı yönlü revize ederek, yüzde 1,8'den 1,1'e indirdi.

IWH gelecek yıl için aşağı yönlü yaptığı revizeye gerekçe olarak, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafları, Brexit'e yönelik belirsizlikleri ve küresel ekonominin zayıf kalmasını gösterdi.

Açıklamada ekonomik risklerin belirgin olduğuna vurgu yapılırken ABD'nin Alman otomobil ihracatına yüksek tarife uygulama ihtimali de bu riskler arasında gösterildi.

İmalat sektöründeki durgunluğun yüksek miktarda işten çıkarmalarla birlikte daha fazla iflasa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunulan açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının ekonomik sonuçlarını ölçmenin zor olacağına işaret edildi.

Ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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