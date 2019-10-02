Almanya'nın büyüme tahmininde

(AA) Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, ülkede bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini, küresel sermaye mallarına talebin düşmesi, politik belirsizlikler, otomobil sektöründe yaşanan yapısal değişikliklerden dolayı düşürerek yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e revize etti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomik düşünce kuruluşu ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Kuruluşlardan yapılan ortak açıklamaya göre, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahmini yüzde 0,8'den 0,5'ye düşürüldü, 2020 büyüme beklentisi ise yüzde1,8'den yüzde 1,1'e revize edildi.

Aşağı yönlü revizeye gerekçe olarak, küresel sermaye mallarına talebin düşmesi, siyasi belirsizlikler, otomobil sektöründe yaşanan yapısal değişiklikler gösterildi.

Düşünce kuruluşları Alman ekonomisinin 2021'de ise yüzde 1,4 büyümesini bekliyor.

Ekonomik büyümenin ivme kaybetmesine rağmen istihdam edilen kişi sayısının bu yıl 380 bin artarak 45 milyon 237 bine yükseleceğini öngören beş düşünce kuruluşu, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde gelecek yıl işsizliğin yüzde 5'ten yüzde 5,1'e yükseleceği tahmininde bulundu.

Düşünce kuruluşları, yıllık enflasyonun da bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek yılda yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Ortak açıklamada, siyasi belirsizliklerin küresel olarak devam etmekte olduğu ve bunun da şirketlerin yatırım yapma isteğini azaltarak dış ticareti olumsuz etkilediği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "İlkbahardan bu yana, Alman ve küresel ekonomi için riskler daha da belirginleşti. ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilafları, aynı zamanda Asya'daki anlaşmazlıklar belirsizliğe neden oluyor ve küresel ekonomik gelişmeyi zorluyor. Ayrıca, anlaşmasız bir Brexit Avrupa ekonomisine ve özellikle Alman ekonomisine baskı yapıyor. Dahası, Almanya'da, otomotiv üretimindeki yapısal değişim süreçleri, ülkede çok önemli olan otomobil pazarı için risk teşkil ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu ekonomik düşünce kuruluşları, Nisan 2019'da ülkede bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini, Brexit ve küresel politik risklerin artmasından dolayı düşürerek yüzde 1,9'dan 0,8'ye revize etmişti.