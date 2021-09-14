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Almanya'nın büyüme tahmininde "yüksek revizyon" - Son Dakika

Almanya'nın büyüme tahmininde "yüksek revizyon"

14.09.2021 14:25
Almanya'nın büyüme tahmininde

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 2,2'ye revize etti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 2,2'ye revize etti.

IWH, ülke ekonomisine ilişkin daha önce (yaz dönemi) paylaştığı 2021-2023'ü kapsayan büyüme tahminlerini sonbahar döneminde güncelledi.

Büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,9'dan 2,2'ye indiren IWH, gelecek yıl için tahminini yine aşağı yönlü revize ederek yüzde 4'ten 3,6'ya düşürdü.

Enstitü, Alman ekonomisinde 2023 için de yüzde 2,2 büyüme öngördü.

IWH, bu yıl ve gelecek yıl için aşağı yönlü yaptığı revizeye gerekçe olarak, deniz taşımacılığı ve ara malları tedarikindeki darboğazları gösterdi.

Açıklamada ham madde fiyatlarındaki artışın enflasyon oranlarının yükselmesine neden olduğu ve Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik görünümü yeniden belirsizleştirdiğine vurgu yapılarak, bu yılın son çeyreğinde ekonomik toparlanmanın zayıf kalacağı belirtildi.

Enstitü, kalıcı olacak tehditlerin yükselişte olduğu konusunda uyarıda bulunarak, Alman sanayisinin uluslararası üretim zincirlerine derinden dahil olması nedeniyle küresel üretim zincirlerindeki sıkıntılardan özellikle etkilenmesinden kaynaklanan risklerin arttığını vurguladı.

IWH, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsizliğin bu yıl yüzde 5,7'ye ineceği, yıllık enflasyonun ise bu yıl yüzde 2,9 yükseleceği, gelecek yıl yüzde 2,6'ya gerileyeceği tahmininde bulundu.

Bu arada, Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7 ve 2022'de 5,2 genişlemesini bekliyor.

Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Togo Cumhuriyeti, Sonbahar, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın büyüme tahmininde 'yüksek revizyon' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'nın büyüme tahmininde "yüksek revizyon" - Son Dakika
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