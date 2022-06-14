Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı - Son Dakika
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Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı

14.06.2022 18:05
Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı

İthalattaki keskin artış, özellikle Almanya'nın altı kata yakın artarak 4,4 milyar euroya yükselen kimyasal ürün ithalatından kaynaklandı.

İthalattaki keskin artış, özellikle Almanya'nın altı kata yakın artarak 4,4 milyar euroya yükselen kimyasal ürün ithalatından kaynaklandı.

BERLİN, 13 Haziran (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalatın Nisan ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52,8 artarak 16,7 milyar euroya (17,4 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti. Keskin artış, özellikle Almanya'nın altı kata yakın artarak 4,4 milyar euroya yükselen kimyasal ürün ithalatından kaynaklandı. Destatis, "Çin'den Nisan 2022'de ilaç üretiminde kullanılan daha fazla hammadde satın alındı" açıklamasında bulundu. Almanya'nın tıbbi ekipman ve malzeme pazarı genişliyor. Araştırmacı İlaç Firmaları Birliği (vfa), 2022 yılında da 2021'de olduğu gibi yeni etken maddeye sahip 45'in üzerinde ilacın piyasaya sürülmesini bekliyor.

Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de yer alan Tuanjiecun İstasyonu'ndan Almanya'nın Duisburg kentine gitmek için kalkmaya hazırlanan bir Çin-Avrupa yük treni, 1 Ocak 2021. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Almanya'nın Çin yapımı bilgisayar ürünleri ithalatı Nisan 2022'de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarken, elektrik ekipmanındaki artış da yüzde 27,1 oldu. Destatis açıklamasında, "Almanya'nın Nisan 2022'deki dış ticareti, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 kapanmaları ve yük taşımacılığındaki ilgili sıkıntılardan büyük ölçüde etkilenmemeyi sürdürdü" dendi. Almanya'nın Çin'e ihracatı Nisan ayında yüzde 1,5 gerileyerek 8,3 milyar euroya düşse de motorlu taşıt ve parça üreticileri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 daha fazla satış (2,6 milyar euro) yaptı. Çin, Alman araba üreticileri için en büyük pazar olmayı sürdürüyor. Volkswagen'in 2022'nin ilk çeyreğinde dünya genelinde teslim ettiği 1,8 milyon binek aracın 753.500'den fazlası Çin'deki müşterilere gitti. Bu, uluslararası ticaret ciddi aksaklıklara uğradığı sırada yaşandı.

Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı

BMW Brilliance Automotive Limited'in (BBA) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki yeni Tiexi Tesisi'nin görünümü, 21 Aralık 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

Alman Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün (IfW) analizinde, "konteyner taşımacılığının tıkanıklık ve gecikmeler yaşamasından bir kez daha zarar gören" küresel mal ticaretinin Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1 düştüğü öngörüsünde bulunuldu. Almanya'nın Çin ile yaptığı deniz ticareti, 2021 yılında başta Hamburg olmak üzere Almanya'nın deniz limanlarındaki toplam konteyner hacminin beşte birinden fazlasını oluşturdu. Tek başına Shanghai, ülkedeki toplam hacmin neredeyse yüzde 7'sini oluşturan 968.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) iş hacmine sahipti. Almanya'nın devlet demiryolları şirketi olan Deutsche Bahn, deniz ya da hava taşımacılığına alternatif olarak geçen senenin sonunda Shanghai'da DB Kargo Transasya'yı kurarak Çin ile 18 Avrupa ülkesi arasında doğrudan tren bağlantıları oluşturdu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı - Son Dakika
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